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F2, GP Monaco: Minì al comando nelle prove libere a Monte-Carlo

monte-carlo

Lucio Rizzica

Gabriele Minì subito al comando nella sessione di prove libere di giovedì 4 maggio a Monte-Carlo: il leader del campionato di F2 precede Maini e Dunne. In Formula 3 il più veloce è Nael. Oggi la qualifica Sprint, tutto da da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

A tre mesi dal debutto stagionale in Australia, la Formula 3 è tornata in pista a Monte-Carlo per un weekend di gara. Nell’unica sessione di prove libere, prolungata di 15’ per via dell’incidente -senza conseguenze- a James Wharton (Prema), il più veloce e pronto si è dimostrato il francese Théophile Naël (Campos), davanti

a Freddie Slater (Trident) di 59 millesimi e al leader della classifica Ugo Ugochukwu, suo compagno di scuderia nel team spagnolo. Un po’ anonimi gli italiani, ancora alla ricerca della prestazione. Brando Badoer (Rodin) sedicesimo, Nicola Lacorte (Dams) diciassettesimo, Mattia Colnaghi (MP) diciottesimo ma in gara con licenza argentina, Matteo De Palo, solo ventottesimo su Trident.

In Formula 2 comanda Minì, poi Maini

Anche in Formula 2 sessione condizionata da uno stop per via di un violento contatto di Villagomez (VAR) contro i guardrails. Libere combattute e vicine ai tempi di riferimento degli anni passati. Con Gabriele Minì (MP), leader del campionato, ancora più veloce di tutti sul toboga monegasco, davanti a un ottimo Maini (ART) e al sempre velocissimo alfiere della Rodin, Dunne. Quinto tempo per il leader della Trident Vam Hoepen, solo sesto Tsolov (Campos), decimo Camara (Invicta).

I risultati della Porsche Supercup

In pista per le prime libere stagionali anche le Porsche Supercup, quest’anno ricca di rookies e orfana del vincitore del campionato 2025, il francese Alessandro Ghiretti (team Schumacher CLRT). Il più veloce e convincente è stato l’olandese Dirk Schouten (Looping by CarTech) davanti al favorito d’obbligo Robert De Haan, anche lui olandese, leader del team BWT Lechner Racing. Tris dei Paesi Bassi completato da Flynt Schuring (Schumacher CLRT), terzo. Buona prestazione dell’italiano Bristot (Dinamic), settimo. Domani qualifiche per tutte e tre le categorie.

Approfondimento

Monaco, si va in pista: libere LIVE alle 13.30

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