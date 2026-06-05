Prima pole position per Rafael Camara della Ferrari Driver Academy, più forte anche di una toccata contro le barriere. Non bene Gabriele Minì, solo settimo. Domani la Sprint Race: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW F1, GP MONACO: HIGHLIGHTS LIBERE

In Formula 2 prima pole position per Rafael Camara (Invicta), nonostante una toccata contro le barriere di protezione e una riparazione volante in pit lane. Bandiera rossa per via di un incidente di John Bennett alla Sainte Devote a quattro minuti alla fine del primo gruppo di qualifica. Accanto a lui in Feature Race domenica partirà Nikola Tsolov (Campos), mentre la seconda fila sarà interamente occupata dalle Dallara del team Rodin. Non bene il palermitano Minì, che domenica scatterà dalla settima casella in seguito al quarto tempo conquistato nel suo gruppo di qualifica e a rischio penalità per un'infrazione commessa in pit lane.

Formula 3, pole di Nael. Bene Badoer Sarà Theophile Nael a partire dalla pole position nella Feature Race di Formula 3 a Monte-Carlo. Il francese del team Campos ha ottenuto la sua seconda pole stagionale dopo quella in Australia, risultando il più veloce nel tradizionale format a gruppi con due sessioni separate da 15 minuti, e superando l'ottimo risultato di Brando Badoer (Rodin) e Ugo Ugochukwu (Campos). Eccellente prestazione anche quella del britannico del team Trident Freddie Slater, condizionato però nel finale della sua prova da un errore che lo ha portato a toccare le barriere al Portier, episodio che ha compromesso il suo ultimo assalto alla pole senza comunque togliergli la seconda posizione nel proprio gruppo. Al di là di Badoer, che nella Feature Race di domenica scatterà dalla prima fila, qualifica difficile per gli altri italiani: Nicola Lacorte ha chiuso in diciassettesima posizione, Matteo De Palo in ventiquattresima e infine Colnaghi partirà dalla ventisettesima piazzola. Tre posizioni di penalità in griglia in entrambe le gare del week-end per Stromsted (Trident), a causa di un impeding.