"Nel complesso è stata una giornata positiva: la macchina si è comportata bene fin dai primi giri e il team ha fatto un ottimo lavoro con le modifiche apportate tra le due sessioni riuscendo a completare il programma previsto senza particolari problemi". Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, ha commentato sul sito della Scuderia il venerdì di libere chiuso al comando. "Monaco è sempre una sfida molto particolare: i dossi e le barriere vicinissime rendono difficile trovare il giusto bilanciamento e mettere insieme il giro perfetto. C’è ancora del potenziale da estrarre e questa sera ci concentreremo sui dettagli, perché qui i margini sono molto ridotti e c'è del lavoro da fare in vista delle qualifiche", ha aggiunto il sette volte campione del mondo.