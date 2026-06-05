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F1, Hamilton dopo le libere del GP Monaco: "C'è ancora del potenziale da estrarre"

FERRARI
FOTO da @ScuderiaFerrari - X

Il pilota della Ferrari ha commentato così il venerdì di libere a Monaco chiuso con il suo migliore tempo: "ottimo lavoro con le modifiche apportate tra le due sessioni riuscendo a completare il programma previsto senza particolari problemi, C'è ancora del potenziale da estrarre, ci concentreremo dui dettagli".  Il GP di Monaco live su Sky e in streaming su NOW

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"Nel complesso è stata una giornata positiva: la macchina si è comportata bene fin dai primi giri e il team ha fatto un ottimo lavoro con le modifiche apportate tra le due sessioni riuscendo a completare il programma previsto senza particolari problemi". Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, ha commentato sul sito della Scuderia il venerdì di libere chiuso al comando. "Monaco è sempre una sfida molto particolare: i dossi e le barriere vicinissime rendono difficile trovare il giusto bilanciamento e mettere insieme il giro perfetto. C’è ancora del potenziale da estrarre e questa sera ci concentreremo sui dettagli, perché qui i margini sono molto ridotti e c'è del lavoro da fare in vista delle qualifiche", ha aggiunto il sette volte campione del mondo. 

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