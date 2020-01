Calendario Formula 1 2020: date e orari di tutti i gran premi del Mondiale

Comincia il conto alla rovescia per la prossima stagione di Formula 1: la prima tappa del Mondiale in Australia, il 15 marzo, e chiusura negli Emirati Arabi il 29 novembre. Il 24 maggio a Monte-Carlo, il 6 settembre scatterà il GP d'Italia. Qui tutte le date con le new entry Vietnam e Olanda

Il Mondiale di F1 non è così lontano. Il conto alla rovescia per il campionato 2020 è cominciato e ora ci sono gli orari ufficiali dei GP per una stagione che avrà inizio il 15 marzo in Australia e si chiuderà il 29 novembre negli Emirati Arabi Uniti. Quest'anno sono previste 22 gare con le new entry Vietnam e Olanda. Il 24 maggio sarà la volta di Monte-Carlo, mentre il 6 settembre scatterà il Gran Premio d'Italia. Qui tutte le date e gli orari, dalle prove libere alle gare. All'appello manca solo il Giappone.



GP Australia / 13-15 marzo

- FP1 alle 02.00 / FP2 alle 06.00 / FP3 alle 04.00

- Qualifiche alle 07.00

- Gara 06.10

GP Bahrain / 20-22 marzo

- FP1 alle 12.00 / FP2 alle 16.00 / FP3 alle 13.00

- Qualifiche alle 16.00

- Gara 16.10

GP Vietnam / 3-5 aprile

- FP1 alle 05.00 / FP2 alle 09.00 / FP3 alle 06.00

- Qualifiche alle 09.00

- Gara 08.10

GP Cina / 17-19 aprile

- FP1 alle 04.00 / FP2 alle 08.00 / FP3 alle 05.00

- Qualifiche alle 08.00

- Gara 07.10

GP Olanda / 1-3 maggio

- FP1 alle 11.00 / FP2 alle 15.00 / FP3 alle 12.00

- Qualifiche alle 15.00

- Gara 15.10

GP Spagna / 8-10 maggio

- FP1 alle 11.00 / FP2 alle 15.00 / FP3 alle 12.00

- Qualifiche alle 15.00

- Gara 15.10

GP Monaco / 21-24 maggio

- FP1 alle 11.00 / FP2 alle 15.00 / FP3 alle 12.00

- Qualifiche alle 15.00

- Gara 15.10

GP Azerbajan / 5-7 giugno

- FP1 alle 08.00 / FP2 alle 12.00 / FP3 alle 08.00

- Qualifiche alle 12.00

- Gara 12.10

GP Canada / 12-14 giugno

- FP1 alle 17.00 / FP2 alle 21.00 / FP3 alle 18.00

- Qualifiche alle 21.00

- Gara 21.10

GP Francia / 26-28 giugno

- FP1 alle 11.00 / FP2 alle 15.00 / FP3 alle 12.00

- Qualifiche alle 15.00

- Gara 15.10

GP Austria / 3-5 luglio

- FP1 alle 11.00 / FP2 alle 15.00 / FP3 alle 12.00

- Qualifiche alle 15.00

- Gara 15.10

GP Gran Bretagna / 17-19 luglio

- FP1 alle 12.00 / FP2 alle 16.00 / FP3 alle 13.00

- Qualifiche alle 16.00

- Gara 16.10

GP Ungheria / 31 luglio-2 agosto

- FP1 alle 11.00 / FP2 alle 15.00 / FP3 alle 12.00

- Qualifiche alle 15.00

- Gara 15.10

GP Belgio / 28-30 agosto

- FP1 alle 11.00 / FP2 alle 15.00 / FP3 alle 12.00

- Qualifiche alle 15.00

- Gara 15.10

GP Italia / 4-6 settembre

- FP1 alle 11.00 / FP2 alle 15.00 / FP3 alle 12.00

- Qualifiche alle 15.00

- Gara 15.10

GP Singapore / 18-20 settembre

- FP1 alle 09.30 / FP2 alle 13.30 / FP3 alle 11.00

- Qualifiche alle 14.00

- Gara 13.10

GP Russia / 25-27 settembre

- FP1 alle 13.00 / FP2 alle 17.00 / FP3 alle 14.00

- Qualifiche alle 17.00

- Gara 16.10

GP Giappone / 9-11 ottobre

Ancora da definire

GP Stati Uniti / 23-25 ottobre

- FP1 alle 18.00 / FP2 alle 22.00 / FP3 alle 20.00

- Qualifiche alle 23.00

- Gara 21.10

GP Messico / 30 ottobre-1° novembre

- FP1 alle 18.00 / FP2 alle 22.00 / FP3 alle 17.00

- Qualifiche alle 20.00

- Gara 20.10

GP Brasile / 13-15 novembre

- FP1 alle 15.00 / FP2 alle 19.00 / FP3 alle 16.00

- Qualifiche alle 19.00

- Gara 18.10

GP Abu Dhabi / 27-29 novembre

- FP1 alle 16.00 / FP2 alle 20.00 / FP3 alle 17.00

- Qualifiche alle 20.00

- Gara 20.10