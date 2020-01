Il rinnovo di Max Verstappen con la Red Bull ha, salvo sorprese, chiuso il mercato piloti in vista della prossima stagione di F1. L'olandese si è legato al team anglo-austriaco fino al 2023. "Voglio vincere il Mondiale con questo team", ha detto il 22enne. Un'età e una carriera che l'account Instagram della Formula 1 ha messo a confronto con altri campioni, di oggi e di ieri. Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel cosa avevano nel loro palmares a 22 anni? I risultati sono nettamente a favore di Verstappen, che rispetto a Hamilton e Vettel è dietro solo nel numero delle pole position conquistate: 2 contro le 6 del britannico e le 9 del tedesco. Per Schumi, invece, i 22 anni corrisposero all'esordio in F1 con la Jordan prima del pasaggio alla Benetton.