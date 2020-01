Un sogno diventato realtà per il piccolo Matis, figlio del proprietario dell'Exotics Racing di Las Vegas. A 6 anni si è trovato sopra una Ferrari 488 GTB al fianco di un campione di Formula 1 come Charles Leclerc. Come racconta il video, riportato qui sopra e datato 19 agosto, Matis ha avuto modo di apprendere dal 'Predestinato' per spingere al massimo in pista, ma con lucidità e senso del dovere (tanto da dire al monegasco "Vado forte, ma non troppo, non è una gara"). Charles, colpito dal talento del piccolo compagno di giri di pista, durante il video chiama perfino Mattia Binotto, per consigliargli il bimbo come possibile pilota del futuro per la 'Rossa'. Di sicuro, l'incontro con Matis ha portato fortuna a Leclerc: dopo aver guidato insieme a lui, il ferrarista ha ottenuto le vittorie di Spa e Monza