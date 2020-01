Ottime notizie per i tifosi di Charles Leclerc: il pilota della Ferrari ha annunciato sui social una nuova iniziativa in vista del Mondiale 2020, al via il 15 marzo in Australia. Negli appuntamenti di Montecarlo (24 maggio) e Le Castellet (Francia, 28 giugno) ci saranno tribune speciali dedicate al pilota monegasco della Rossa. Per chiudere in bellezza, a chi nel weekend del GP prenoterà un posto in tribuna verranno consegnati anche un cappello, una t-shirt, un opuscolo firmati e uno zaino da spiaggia.