Sarà lo storico Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia, città in cui è nato il tricolore 223 anni fa, la sede di presentazione della monoposto per il mondiale 2020. Primo appuntamento in pista una settimana dopo al Montmelò per i test prestagionali

La Ferrari cambia sede… di presentazione. La Rossa per il mondiale 2020 si svelerà allo storico Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia. Orario di inizio dell'evento: 18:30 di martedì 11 febbraio. Unica scuderia italiana sempre presente in Formula 1, la Scuderia di Maranello ha scelto Reggio Emilia “perché il capoluogo emiliano è la città nella quale 223 anni fa è nato il tricolore, poi adottato come bandiera dall’Italia dopo l’unificazione”. Un luogo dunque perfetto per svelare la nuova vettura, molto attesa dai tifosi.

Il primo appuntamento in pista della Ferrari

Con i piloti titolari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, la monoposto realizzata a Maranello scenderà in pista una settimana dopo la presentazione per i test pre-stagionali che sono in programma a Montmelò, sul circuito di Barcelona-Catalunya.