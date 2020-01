Dopo un inverno quasi senza motori stiamo per ricominciare a raccontarvi presentazioni, test e poi di nuovo i Mondiali di Formula Uno, MotoGP, Superbike (e non solo). Cominciamo con la presentazione della nuova Ducati, per non fermarci proprio più: preparatevi a fare il giro del mondo insieme a noi

Rosse e italianissime. Le prime a risvegliare passione ed emozioni dopo il letargo invernale saranno infatti Ferrari e Ducati. E' arrivato il momento di sgranchirsi e scaldare i muscoli, per ricominciare a vivere insieme un altro grande anno di motori su Sky. Cominciando proprio con il battesimo, giovedì a Bologna, della nuova Desmosedici GP20 di Dovizioso e Petrucci, ma anche di Miller e Bagnaia. L'obiettivo della rossa a due ruote rimane lo stesso: fermare la cavalcata di Marc Marquez.

Poi toccherà proprio ai fratelli Marquez, il 4 febbraio a Giacarta, presentarsi e presentare la nuova Honda. Due giorni dopo, il 6 febbraio, sarà il turno della Yamaha di Rossi e Vinales e della Suzuki. Poi tutti in pista, a Sepang, per i primi test ufficiali. Ci saremo per raccontarvi i primi crono, le prime sensazioni e punti interrogativi. Come ci saremo, a Jerez, per vivere insieme i primi passi del 2020 di Moto2 e 3.

Ferrari in scena a Reggio Emilia

Sarà un riscaldamento intenso verso l'inizio delle nuove stagioni, perchè dall'11 febbraio prende la parola la Formula Uno per una settimana di presentazioni, colpo dopo colpo. La Ferrari gioca d'anticipo ed entrerà letteralmente in scena al Teatro Municipale di Reggio Emilia, la città dove è nato il tricolore. Poi tutte le altre, e soprattutto la Mercedes, che il 14 febbraio farà un regalo di S.Valentino a tutti gli amanti delle quattro ruote svelando la nuova freccia d'argento. Ci trasferiremo poi al Montmelò di Barcellona, per raccontarvi dal 19 febbraio prima e seconda sessione di test.

Non solo MotoGP e F1

E non sarà che l'antipasto, di un altro anno in cui vivremo insieme 22 Gran Premi di Formula Uno, 20 di MotoGp e 13 round di Superbike. Con un occhio particolare e speciale a chi sta crescendo in Formula 2 e 3, in Moto2 e Moto3, nel Cev e nel Civ. Il giro del mondo insieme a noi parte da Philipp Island il 28 febbraio con la Superbike. Poi il Motomondiale in Qatar e la prima della Formula Uno a Melbourne. La vostra passione incontrerà ancora la nostra passione. Scaldatevi, sarà un'intensa maratona della velocità in pista.