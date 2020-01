Sky Spy: la primavera di Vettel

Dopo tredici anni di Formula 1 che hanno portato 4 titoli Mondiali, 53 vittorie in Gran Premi e 57 pole position, Sebastian Vettel sa che il suo futuro 'da corsa' si deciderà nelle prime sei gare della stagione che si appresta ad iniziare. Oggi è difficile prevedere se saranno Mercedes, Red Bull o Ferrari a scattare al meglio nella prima parte di stagione, o anticipare sorprese e delusioni di un Mondiale che si preannuncia combattuto, ma siamo certi che le indiscrezioni e le ipotesi sul futuro di Vettel terranno banco fino a quando non sarà lo stesso tedesco a comunicare la sua decisione, forse condizionata da fattori esterni o forse no.

Le esigenze del mercato

Ne abbiamo parlato con un pilota che questa situazione l'ha vissuta anni fa: "Perché a registratori spenti? Perché queste valutazioni possono essere strumentalizzate, e mica solo in Formula 1, ma un po' in tutti gli sport. C'è una parabola, e per quanto si fatichi tantissimo nel riuscire ad arrivare al vertice di una competizione, non immaginate quanto duro sia riuscire a restarci nel tempo". Ma Vettel in che punto è di questa 'gaussiana'? “È ancora in cima, ma il tempo stringe, ed il suo 2019 lo ha costretto a dover dare una risposta nella prima fase del 2020, perché i top team vogliono firmare i contratti prima della pausa estiva, e visti i tempi che richiede la definizione dei dettagli, la decisione viene presa intorno al mese di giugno, se non prima".