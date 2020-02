Così recita il messaggio diffuso da Hamilton: "Il nostro viaggio non è stato facile, abbiamo affrontato tanti ostacoli come individui ma anche come famiglia. Io e mio padre non abbiamo avuto la più facile delle relazioni. Ha lavorato così duramente per creare un’opportunità a noi come famiglia, grazie a lui mi trovo dove sono oggi. Nell’inseguire il successo, con tutta la pressione addosso, eravamo così presi da perdere di vista quello che era davvero importante, la nostra unione. Nel corso del tempo abbiamo perso quel legame padre-figlio ed è stato qualcosa che entrambi desideravamo da tanto tempo. Negli ultimi due anni c’è stato un riavvicinamento e durante la pausa invernale gli ho chiesto di raggiungermi per passare del tempo insieme. Solo io e lui. Non lo avevamo fatto prima, passare del tempo con lui mi ha dato enorme felicità. La famiglia è la cosa più importante al mondo. Non puoi scegliere la tua famiglia ma puoi farla funzionare indipendentemente dalle differenze. Sono coloro che ci saranno quando non avrai più niente". Parole toccanti e davvero sentite da Hamilton che, in occasione della pausa invernale, si è concesso del relax pure a ritmo di musica con papà Anthony. E naturalmente alla guida, non potrebbe essere altrimenti.