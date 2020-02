F1, il calendario delle presentazioni ufficiali

La stagione di Formula 1 si sta avvicinando a grandi passi. Manca poco più di un mese alla prima gara del Mondiale 2020, in programma domenica 15 marzo in Australia. Ma febbraio sarà un mese ricco per gli amanti delle quattro ruote, tra presentazioni ufficiali e test.

Le presentazioni: quando il turno della Ferrari?

La Ferrari sarà il primo team a mostrarsi agli appassionati. La presentazione ufficiale della Rossa è prevista per l'11 febbraio a Reggio Emilia, scelta perché città dove 223 anni fa nacque il tricolore italiano. Intanto, Sebastian Vettel ha già avuto modo di prendere confidenza con la monoposto 2020, calandosi per la prima volta nell'abitacolo.

Il team di Maranello apre le danze, per poi lasciare la scena agli altri team. Il 12 tocca alla Renault, il 14 alla Alpha Tauri. San Valentino di presentazione anche per la Mercedes, team campione in carica nella categoria costruttori (di cui ha vinto gli ultimi 6 anni). Racing Point (che nel 2021 cambierà ufficialmente nome in 'Aston Martin Racing') e Williams hanno scelto il 17 febbraio, due giorni più tardi sarà il turno di Alfa Romeo e Haas.

Ecco il calendario ufficiale delle presentazioni:

- Ferrari: 11 febbraio

- Renault: 12 febbraio

- McLaren: 13 febbraio

- Mercedes: 14 febbraio

- Alpha Tauri: 14 febbraio

- Racing Point: 17 febbraio

- Williams: 17 febbraio

- Alfa Romeo: 19 febbraio

- Haas: 19 febbraio

I team e i piloti

Una stagione, quella 2020, che vedrà come due novità tra i piloti: Esteban Ocon alla Renault per sostituire Hulkenberg, Nicholas Latifi ad occupare il posto lasciato libero da Kubica in Williams. Tra i team, cambio nome per la Toro Rosso, passata alla denominazione 'Alpha Tauri'.

Di seguito, l'elenco dei team e dei rispettivi piloti:

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen - Antonio Giovinazzi

Alpha Tauri: Pierre Gasly - Daniil Kvyat

Ferrari: Charles Leclerc - Sebastian Vettel

Haas Team F1: Kevin Magnussen - Romain Grosjean

McLaren: Carlos Sainz - Lando Norris

Mercedes: Lewis Hamilton - Valtteri Bottas

Racing Point: Sergio Perez - Lance Stroll



Red Bull: Max Verstappen - Alexander Albon

Renault: Daniel Ricciardo - Esteban Ocon

Williams: George Russel - Nicholas Latifi

Avete sentito il rumore del motore Ferrari?

Intanto, i team stanno regalando, soprattutto tramite i social, i vari 'fire up', ovvero l'accensione del nuovo motore. Oltre a McLaren e Renault, anche la Ferrari ha fatto sentire il rombo della power unit che andrà ad utilizzare nella prossima stagione. Un regalo per i fan della 'Rossa', in attesa della novità della monoposto 2020.

Meglio la Rossa o le frecce d'Argento?

Il duello che si è visto soprattutto nella seconda parte dell'ultima stagione e che gli appassionati vorrebbero ritrovare in pista anche nel 2020, nei fatti è iniziato prima del semaforo rosso. Ferrari e Mercedes, infatti, battagliano anche nel fire up. E a voi, quale piace di più? Votate il vostro preferito!