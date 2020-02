I numeri di Vettel e Leclerc

I numeri dei due piloti dovrebbero essere in stile fine Anni '70 insomma un omaggio a Villeneuve e Scheckter. Il colore sarà rosso, ovviamente, ma sempre opaco e più scuro rispetto allo scorso anno. Altro punto interrogativo a cui dare risposta: il nome.



Come si chiamerà?



I soliti leaks riporterebbero un SF1000 come i GP che la Ferrari, prima scuderia nella storia dovrebbe toccare in Francia, dando per scontato lo spostamento della Cina, o al limite in Canada nel GP precedente. Poi i contenuti tecnici: nessuna rivoluzione ma una riprogettazione approfondita per eliminare i punti deboli ereditati dalla SF90 ovvero quella endemica perdita di carico nei tratti lenti che creava il divario con con la Mercedes e anche con la Red Bull poi difficilmente recuperabile in rettilineo nonostante il supermotore. Tante le novità quindi, di facciata e di sostanza, poche le ore invece da attendere per soddisfare ogni curiosità.