Il direttore generale della Formula 1 sull'ipotesi di un rinvio del GP del Vietnam dopo il rinvio della gara in Cina per i rischi legati alla diffusione del coronavirus: "Ci sono stati dei contagi, ma il livello non è tale da preoccuparci". Hanoi, sede del gran premio del 5 aprile, dista appena 100 miglia dal confine cinese

Il gran premio di F1 del Vietnam "si dovrebbe tenere regolarmente". Ne è convinto il direttore generale del Circus, Ross Brawn, secondo il quale -a differenza del GP di Cina del 19 aprile che ieri è stato cancellato causa coronavirus- non ci dovrebbero essere problemi per quello in programma ad Hanoi il 5 aprile prossimo, su un circuito che si trova ad appena 100 miglia dal confine con la Cina. Brawn ha detto che le informazioni acquisite finora sul Vietnam dicono che la situazione "è simile a quella del regno Unito. Ci sono stati alcuni casi di contagio, ma non è un livello tale da riguardarci. Per ora - ha concluso Brawn, che ha parlato in Canada - il gran premio è confermato".