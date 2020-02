"In occasione della presentazione ho preferito radermi e togliere quella lunga barba (sorride, ndr). Riparto dopo una stagione positiva, in cui ho imparato tanto, sono migliorato, ho visto dei progressi in pista, cercando di lavorare sui miei punti deboli insieme al team". Così Valtteri Bottas, pilota finalndese della Mercedes, nel giorno della presentazione ufficiale della nuova W11. Il suo riferimento alla barba lunga è per uno sketch postato sui social del team in cui appare con una barba lunghissima.



"Adesso dobbiamo raccogliere il meglio dell’ultima stagione per continuare a crescere - ha aggiunto - Forse non si vede, ma sono veramente entusiasta di essere stato il primo pilota a provare la nuova Mercedes in pista per lo shake down. Sarà un’esperienza diversa dall’anno scorso, mi aspetto una macchina differente. Lo shakedown è utile per raccogliere le prime informazioni, le prime sensazioni, ma il vero lavoro inizierà la prossima settimana con i test del Montmeló. Sono davvero fortunato a poter guidare una monoposto così".