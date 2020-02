Rinnovo Hamilton, il botta e risposta con Wolff

A margine della presentazione della W11 a Silverstone, pilota e team principal hanno parlato della trattativa per il rinnovo di contratto. Wolff: "Siamo amici, non ne discutiamo in pubblico". Hamilton aggiunge: "Spero di poter aiutare il team anche in futuro". I test di Barcellona in diretta esclusiva su Sky Sport F1 dal 19 al 21 e dal 26 al 28 febbraio

San Valentino di presentazione per la Mercedes. A Silverstone la casa tedesca ha mostrato la nuova W11, con cui Hamilton e Bottas (che ha già provato in pista la nuova macchina) proveranno a guadagnarsi il settimo Mondiale costruttori consecutivo. Il 2020 sarà un anno importante soprattutto per il britannico: oltre a poter raggiungere il record di 7 titoli Mondiali di Michael Schumacher, il pilota dovrà decidere cosa fare del proprio futuro. Con il contratto in scadenza a fine stagione, infatti, Lewis e la Mercedes avranno da affrontare la questione relativa al rinnovo di contratto. Una situazione che per ora non preoccupa né il diretto interessato, né il team principal Wolff, protagonisti di un botta e risposta a margine dell'unveiling di presentazione.

Wolff: "Conosciamo bene il valore di Lewis"

Toto Wolff dimostra serenità nella gestione della trattativa con Lewis: "Noi ci conosciamo bene da tantissimo tempo, io ho il massimo rispetto per lui e lui per me. E' uno sportivo straordinario, lui conosce il suo valore e anche noi lo conosciamo bene". Rispetto reciproco che rappresenta una garanzia per il team principal Mercedes: "Sappiamo qual è lo step in cui siamo, non ci piace fare discussioni in pubblico perché siamo amici, siamo molto uniti. Sicuramente ci sarà modo e tempo di farlo".

Hamilton: "Un privilegio lavorare con questo team"

La risposta di Hamilton ricalca le parole di Wolff: "E' un businessman straordinario, è sempre un grande piacere imparare da lui, è un privilegio lavorare e far parte di questo team, per me è sempre una sensazione speciale". E il britannico guarda avanti: "Spero di poter aiutare questo team a vincere anche in futuro".