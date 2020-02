Lewis: "Mercedes fondamentale nella mia crescita"

Hamilton ha parlato anche del suo momento di forma: “La mia pausa invernale è andata molto bene, mi sono allenato sodo, mi sento pronto per iniziare. Questo team è una parte fondamentale della mia crescita, del mio percorso, è come se fosse la mia famiglia, e lo sarà per il resto della mia vita. La pressione? Cerco di non focalizzarmi su un obiettivo troppo distante nel tempo, cerco di godermi il momento”. Lewis elogia il lavoro di tutto il team Mercedes nella realizzazione della nuova W11: “I ragazzi del team stanno lavorando tanto, tutti insieme. È incredibile pensare a quanto si siano impegnati, mese dopo mese, per costruire la macchina che vediamo qui. È sorprendente vedere ogni volta tutto il lavoro che c’è attorno ai piloti, è veramente un privilegio poter far parte di una squadra così. Sono molto concentrato, ma allo stesso tempo sono entusiasta per questa stagione che sta per iniziare".