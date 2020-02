Il Cuore Sportivo dell'Alfa Romeo, tra i simboli dell'azienda, sulla livrea provvisoria per lo shake down effettuato a Fiorano da Kimi Raikkonen sulla C39 nella giornata di San Valentino. Presenti anche Giovinazzi e Kubica per seguire i lavori ai box. La macchina, con la livrea ufficiale 2020, verrà svelata in pista a Barcellona prima dei test