Le monoposto in azione e chi è in pista per le ultime 8 ore della stagione 2024 di F1 che, tra cambi di squadre e rookie, di proietta già al prossimo Mondiale. Sainz sulla Williams, dove era già salito lunedì per il filming day e tutte le immagini dei test a Yas Marina. Il Mondiale tornerà nel weekend del 14-16 marzo con la gara inaugurale di Melbourne: diretta Sky e streaming su NOW

F1, TEST ABU DHABI LIVE