Un regalo speciale della Mercedes a Lewis dopo la fine della sua avventura con le Frecce d'Argento dopo ben 12 anni. Il suo casco con tutte le firme e le dediche del team. E Lewis sui social: "Come l'ultimo giorno di scuola. Festeggiamo quest'epoca e sono senza parole...". Nel prossimo Mondiale vedremo il 7 volte campione del mondo sulla Ferrari: si riparte a Melbourne il 16 marzo e sarà tutto come sempre live su Sky e in streaming su NOW

LA CRONACA DEI TEST DI ABU DHABI