Cominciata la nuova avventura di Carlo Sainz con la Williams dopo l'addio alla Ferrari. Il pilota spagnolo, che ha già girato nel filming day a Yas Marina, in pista per i test post season. Il Mondiale tornerà nel weekend del 14-16 marzo con la gara inaugurale di Melbourne: diretta Sky e streaming su NOW

F1, TEST ABU DHABI LIVE - SAINZ, IL FILMING DAY CON LA WILLIAMS AD ABU DHABI