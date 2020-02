A Mondsee, in Austria, la scuderia britannica ha svelato la monoposto per la prossima stagione. Si chiama RP20, la macchina che i due piloti, Lance Stroll e Sergio Perez, avranno a disposizione nel Mondiale 2020. Di seguito tutte le immagini della nuova Racing Point. I test di Barcellona in diretta esclusiva su Sky Sport F1 dal 19 al 21 e dal 26 al 28 febbraio

RACING POINT, LA PRESENTAZIONE DELLA RP20