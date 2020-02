Anche la Racing Point ha ufficialmente presentato la monoposto per la stagione 2020. La scuderia di Lawrence Stroll ha mostrato sui social la nuova "pantera rosa" da affidare ancora ai piloti Sergio Perez e Lance Stroll. la vettura, in realtà, era stata spoilerata nei giorni scorsi con uno scatto fotografico realizzato da alcuni curiosi in Austria, a Mondsee, sede dello sponsor BWT. Per ora, in attesa dei test di Barcellona che scatteranno il 19 febbraio - diretta Sky Sport - si può notare che sulla livera della RP20 è scomparso la sezione blu posizionata sulla parte superiore del cofano motore dedicato a SportPesa, mentre la grafica è quasi del tutto rosa dato l'impegno di BWT.