La SF1000 in pista per lo shakedown sulla pista di Barcellona nel filming day che anticipa i test invernali. Vettel il primo a scendere in pista, poi è primi giri anche per Lcelerc

Alla vigilia dei test di Barcellona, la Ferrari è già scesa in pista per effettuare lo shakedown della SF1000 nel primo dei due filming day messi a disposizione dalla FIA. Alla guida della monoposto prima Sebastian Vettel e poi Charles Leclerc. L'attività è cominciata in un clima piuttosto fresco, circa 9 gradi, e sotto qualche nuvola (non minacciosa). Per la Scuderia l'occasione di gettare le basi per il lavoro dei test che avranno inizio mercoledì 19 febbraio e si concluderanno, per quanto riguarda la prima tornata, venerdì 21. I test saranno trasmessi in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it. Si tornerà in pista dal 26 al 28 febbraio.