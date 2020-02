Dal 19 al 21 febbraio la Formula 1 riaccende i motori per la prima tornata di test invernali, poi una seconda dal 26 al 29. Per la prima volta in Italia Sky Sport F1 (canale 207) trasmetterà i test integralmente e in esclusiva. Saranno in live streaming anche su Skysport.it

Abbiamo visto quasi tutte le livree delle monoposto 2020, ora è il momento di ammirarle in pista: dal 19 febbraio al 21 su i motori per la nuova stagione di Formula 1 con l'inizio dei test invernali a Barcellona divisi in due tornate: dal 19 al 21 febbraio, appunto, e dal 26 al 29. Per la prima volta in Italia Sky Sport F1 trasmetterà i test integralmente e in esclusiva; saranno in live streaming anche su Skysport.it.

Come seguire i test di Barcellona-Montmeló su Sky

Saranno 8 imperdibili ore di diretta al giorno sul canale 207 da vivere con Carlo Vanzini e tutti i suoi ospiti per capire come si sono mosse le scuderie nel costruire le nuove monoposto che affronteranno il primo impegno del campionato il 15 Marzo a Melbourne. Ogni sessione avrà inizio alle ore 9.00 del mattino per poi concludersi alle 18.00 (con un'ora di pausa a metà giornata); in totale saranno 48 le ore a disposizione dei team per raccogliere il maggior numero d'informazioni prima di viaggiare alla volta dell'Australia.

Il live streaming e live blog su Skysport.it

Anche sul web vi racconteremo tutto sui test di Barcellona: dalla prima monoposto che scenderà in pista, attraverso il live streaming e la cronaca testuale con il nostro Live Blog vi porteremo in pista per vivere le prime accelerate della nuova annata di Formula 1.



Il programma completo dei test invernali della F1 2020