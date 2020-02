Formula 1, test di Barcellona: calendario e orari

Da mercoledì a venerdì 21 febbraio i test di F1 a Barcellona in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) per la prima volta in versione integrale: ogni giorno 8 ore live e "Race Anatomy" tutte le sere alle 19. Su Skysport.it live streaming e cronaca in tempo reale

Continua su Sky Sport il conto alla rovescia verso la nuova stagione dei motori tutta in diretta su Sky, con la Formula 1 in pista il 15 marzo in Australia. Da domani, mercoledì 19, a venerdì 21 febbraio, i test di Barcellona saranno in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), per la prima volta in versione integrale. La telecronaca sarà di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, con tanti ospiti e sorprese in cabina di commento. Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, otto ore di diretta al giorno con l’approfondimento serale di “Race Anatomy” ogni sera alle 19. Nello studio di Fabio Tavelli si alterneranno Leo Turrini, Matteo Bobbi, Mario Miyakawa, Luigi Mazzola e Davide Valsecchi. News e interviste su Sky Sport 24. Non mancherà il Live Blog di Skysport.it, con tutti i tempi e le curiosità dal circuito. La seconda sessione dei test è in programma sempre a Barcellona dal 26 al 28 febbraio.

Il live streaming e live blog su Skysport.it

Anche sul web vi racconteremo tutto sui test di Barcellona: dalla prima monoposto che scenderà in pista, attraverso il live streaming e la cronaca testuale con il nostro Live Blog vi porteremo in pista per vivere le prime accelerate della nuova annata di Formula 1.



Il programma completo dei test invernali della F1 2020