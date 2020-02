Nei primi test invernali della stagione in corso a Barcellona il pilota della Renault ha voluto rendere omaggio a Kobe Bryant: Ricciardo è sceso in pista con un casco speciale dedicato al campione di basket scomparso tragicamente il 26 gennaio in un incidente in elicottero. Sul casco, completamente viola, compare la scritta Mamba mentality, in riferimento al soprannome di Kobe. Non mancano nemmeno un serpente (ovviamente un black mamba) e il n.24