"La SF1000 è certamente un passo avanti rispetto alla vettura dello scorso anno": queste sono state le prime impressioni di Sebastian Vettel che ha ieri ha fatto il suo esordio sulla Ferrari 2020 dopo che un malessere lo aveva costretto nella giornata precedente a saltare la prima giornata di test a Barcellona. Ma la sorte non sembra essere dalla parte della Rossa in questo avvio di stagione dato che il tedesco, nel Day-3 si è piantato in pista con la sua monoposto. Uno stop a metà mattinata a causa di un problema al motore dopo che la SF1000 in un paio di occasioni aveva già rallentato in modo evidente (ma forse anche pe ril lavoro aerodinamico), ma soprattutto uno stop che arriva dopo che nei giorni precedenti i meccanici sono stati visti lavorare nella zona del cofano motore delle due macchine di Seb e di Charles Leclerc. Nei prossimi giorni verranno fatte ulteriori analisi a Maranello per capèire l'origine del problema sulla macchina numero 5.