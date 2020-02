"Ferrari ha definito delle misure precauzionali per la gestione dell'allerta in corso relativa al coronavirus. Come richiesto dalle Autorità locali i Musei di Maranello e Modena sono chiusi, e la Società ha vietato l'accesso ai dipendenti che sono residenti o che hanno visitato le aree interessate dal contagio. La Società ha inoltre sospeso fino a successiva comunicazione tutte le visite di esterni, inclusi i Factory Tour, così come tutti i viaggi di lavoro non strettamente necessari. La situazione è attentamente monitorata e verranno prontamente applicate e comunicate le nuove misure che si rendessero necessarie". Con questa nota la Ferrari ha evidenziato il modo in cui la Scuderia ha deciso di gestire l'emergenza relativa alla diffussione del COVID-19.