Si chiama Antonio Paglia, designer che lavora per l'Aprilia, e collabora con la Formula 1 per la realizzazione dei concept delle monoposto 2021: "Lavoro con gli ingegneri Jason Somerville, Pat Symonds e Ross Brawn". E' la conferma di quanta Italia c'è in F1

L'Italia che sorprende, l'Italia che non molla un colpo e sa fare la differenza anche in Formula 1. Ne è un esempio Antonio Paglia, designer di Aprilia, e che sa, o almeno immagina, come saranno le monoposto di Formula 1 del futuro. Antonio, abruzzese di Pescara, collabora con la Formula 1 per il design della macchine che vedremo in pista nel 2021, l'anno della rivoluzione nel Circus per quel che riguarda i regolamenti.



"Ho realizzato un sogno - racconta - quello di incontrare la direzione di F1 e collaborare con loro per realizzare le F1 2021. Una collaborazione che continua ancora adesso, ed è fantastico la fantastica collaborazione. Il mio contributo è dal punto di vista stilistico e creativo, ma resta una grande avventura". Qui alcuni dei bozzetti realizzati da Antonio a 15 anni: basta uno sguardo per capire quanta passione c'è e che la sua piccola rivoluzione sulle forme è cominciata già allora.