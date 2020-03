GP d'Australia, manuale d'uso

Spettacolo, divertimento, gioia: intorno a questi tre elementi Carlo Vanzini si prepara a raccontarvi il Mondiale di F1 al via questa settimana a Melbourne. Ecco le linee guida per arrivare pronti all'appuntamento

Al Melbourne Park nel corso del weekend sono attese circa 300mila persone: il conto alla rovescia sta per scadere, domenica si corre il primo GP della stagione di F1. Gli organizzatori hanno garantito le porte aperte, l'emergenza coronavirus c'è ma ci sono anche le misure di sicurezza agli ingressi del circuito. Non possiamo portarvi fisicamente lì, ma nella speranza di riconquistare insieme dei momenti di gioia vi aspettiamo su Sky Sport F1 (canale 208) e Skysport.it per raccontarvi tutto lo spettacolo del GP d'Australia.



I test Arriviamo da test e dichiarazioni particolari, soprattutto pensando alle parole di Binotto, che hanno sorpreso tutti, non solo i tifosi della Ferrari. Ora è tornato l'ottimismo sulla Rossa, la situazione è migliorata, sono stati fatti passi avanti sulle monoposto. Nel frattempo è suonato un campanello d'allarme in Mercedes per il motore e ha avuto problemi in tema di affidabilità anche la Red Bull. Aspettiamoci dunque massimo equilibrio, la battaglia è aperta e anche il clima (da sempre variabile a Melbourne) farà la sua parte.

Le polemiche Si parla sempre di chi possa avere più potere nel Mondiale. In questo momento non ci sono dubbi: comanda la Mercedes. Oltre ad essere evidente, è un dettaglio che assume particolare improtanza nel momento in cui si parla della nuova Racing Point...

Aspettiamoci anche scontri politici, ricordando che nelle ultime settimane in primo piano c'è stato lo scontro con la Federazione dei team non motorizzati Ferrari.