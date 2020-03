L'attesa è finita e da venerdì si scende in pista all'Albert Park per il primo Gran Premio della stagione di F1. A Melbourne la prima tappa dopo settimane di dubbi e timori legati al coronavirus. Gara in Cina rinviata, mentre in Bahrain si correrà a porte chiuse. Il Mondiale di Formula 1 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il conto alla rovescia ormai è davvero agli sgoccioli. E' la settimana che porta al primo Gran Premio del Mondiale 2020. La Formula 1, come da tradizione, comincia dall'Australia dopo settimane di dubbi e timori legati alla diffusione del coronavirus, che comunque ha imposto dei cambiamenti nel calendario della stagione. Sappiamo che il GP della Cina è stato rinviato a data da destinarsi, mentre al momento resta confermata la tappa in Vietnam. In ordine di tempo, l'ultima novità ha riguardato la decisione di correre a porte chiuse in Bahrain. La diffusione del Covid-19 ha condizionato e continua a condizionare molti eventi sportivi, ma al momento per il Circus non sembrano esserci difficoltà particolari in vista del trasferimento a Melbourne. Si era parlato di limitazioni agli ingressi nei giorni scorsi, ma al momento per chi viaggia alla volta dell'Australia sono di sicuro effettuati i doverosi controlli della temperatura una volta scesi dall'aereo. Di seguito il calendario della stagione che scatta domenica all'Albert Park.