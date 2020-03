Record in vista per Lewis Hamilton, imbattibile nelle qualifiche a Melbourne. E in gara? Un po' meno. Il Mondiale 2020 è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Otto volte in pole...

Quando si parla di Hamilton, spesso si parla di record, ma pochi sono come questo: Lewis ha messo a segno 8 pole a Melbourne, le ultime 6 in sequenza in tutte le qualifiche australiane dell’era Power Unit. Hamilton può diventare il primo pilota con 9 pole in un determinato circuito: al momento condivide il record con Ayrton Senna (8 pole a Imola) e Michael Schumacher (8 a Suzuka). Una settima pole consecutiva andrebbe ad eguagliare la sequenza record di tutti i tempi in un circuito: Senna fu in pole in 7 anni consecutivi dal 1985 al 1991, e vista la forma della Mercedes nei test, l’obiettivo sembra proprio a portata di mano.

...ma solo due vittorie

A fronte di un bottino record di pole, Hamilton conta due sole vittorie qui: nel 2008 e 2015: tra i circuiti in calendario è quello con la sua vittoria più lontana nel tempo; segue il Red Bull Ring, in cui vinse per l’ultima volta nel 2016. E non si può non parlare di beffa per Hamilton, secondo all’arrivo 5 volte, le ultime 4 consecutive... Può eguagliare il record di secondi posti in un determinato tracciato, appartenente a Raikkonen (6 volte secondo in Ungheria). Più beffa di così...

Vettel, protagonista in gara

Se Hamilton è imbattibile in qualifica, ma meno redditizio in gara, Vettel è pronto a prendere il suo posto alla domenica. Seb ha trionfato tre volte a Melbourne, ed è ad un solo successo dal record della pista di Michael Schumacher. In due casi il pilota Ferrari ha vinto con Hamilton in pole: nel 2017 e 2018. L’anno scorso per lui un quarto posto amaro: in gara finì a quasi un minuto da Hamilton e via radio si lasciò andare ad uno sconfortante “perché siamo così lenti?”.

Occhio al dominio

Quelle di Vettel nel 2017 e 2018 tuttavia furono vittorie effimere, figlie di gare anomale, segnate dagli interventi della safety car: a Melbourne il dato importante emerge sempre dalle qualifiche. Una prima fila completa è praticamente una garanzia per il titolo: in 14 occasioni su 16, il team che ha monopolizzato la prima fila in qualifica a Melbourne ha visto uno dei suoi piloti vincere il mondiale. In tempi recenti è successo alla Mercedes tre volte su sei nell’era Power Unit; nel 2015, 2016 e 2019. Il dato ancor più impressionante è quello che collega il team in pole in Australia al vincitore del titolo a fine anno: è successo 10 volte negli ultimi 11 anni, l’eccezione è il 2012, quando la pole la registrò la McLaren di Hamilton ed il mondiale piloti e costruttori lo vinse la Red Bull, che in quella gara si qualificò solo in terza fila.