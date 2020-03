Torna la Formula 1 e Sky è pronta a raccontarvi una nuova e incredibile stagione: non mancheranno le novità, come la presentazione delle gare con Matteo Bobbi al simulatore Dallara. Poi la Sky Sport Tech Room, gli approfondimenti di Sky Sport 24 e tutte le notizie in tempo reale su sito e app. Si comincia dal GP d'Australia in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Su Sky torna il Mondiale di Formula 1: parte domani sul Circuito di Melbourne il Gran Premio d’Australia, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) fino a domenica 15 marzo, con la gara in programma alle 6.10 del mattino. Dalle prove libere alle gare, le telecronache saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. In tutto, saranno 22 i Gran Premi di F1 della stagione 2020, 5 di questi – Spagna, Monaco, Italia, Stati Uniti e Abu Dhabi - live anche su TV8. Una stagione da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go), ma anche sul digitale terrestre, in chiaro su TV8, via fibra e su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.

Tra le novità della stagione, il simulatore Dallara

La presentazione dei Gran Premi diventa ancora più coinvolgente. Da quest’anno Sky Sport F1 utilizzerà uno degli strumenti tecnologici più all’avanguardia del mondo, il simulatore Dallara. Ogni settimana di GP Matteo Bobbi salirà a bordo del “ragno” con la possibilità di provare le F1 per gli appassionati, sviluppare e spiegare piste e setup. L’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste permetterà di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti.



La Sky Sport Tech Room

Durante i GP Matteo Bobbi sarà sempre collegato con la pista dalla Sky Sport Tech Room per analizzare nel dettaglio i fatti della pista con il virtual garage di Cristiano Sponton e Federico Albano. Insomma, come per un Team di Formula 1, anche la squadra di Sky Sport avrà il suo tecnico speciale e ultra connesso. Inoltre, Sky continuerà a garantire la migliore esperienza di visione in assoluto di tutti i GP: con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

Come seguire il GP d'Australia 2020 in diretta su Sky Sport F1

Il lungo weekend di Melbourne parte già domani, giovedì 12 marzo, con la conferenza stampa dei piloti, in programma alle 6 del mattino. Nella notte tra giovedì e venerdì 12 si scende in pista alle 2.00 per le prime prove libere, anticipate dal Paddock Live dell’1.45 e seguite dal post delle 3.00, condotto da Federica Masolin con Davide Valsecchi. Venerdì 13, alle 6.00 del mattino, le seconde prove libere (pre dalle 5.45 e post dalle 7.30), con la conferenza stampa dei Team in onda alle 8.00. Sabato 14, alle 4.00 del mattino è la volta delle terze prove libere (pre dalle 3.45 e post dalle 5.00), mentre alle 7.00 scattano le qualifiche (pre dalle 6.30 e post dalle 8.15). Domenica 15 la gara è in programma alle 6.10 (pre dalle 4.30 e post dalle 8.10, #SkyMotori alle 8.45). Nel corso del weekend in onda “Re-clerc”, lo speciale dedicato al ferrarista Charles Leclerc, oltre alle interviste a Lewis Hamilton e Max Verstappen. Tutti gli approfondimenti su Sky Sport 24 con Mara Sangiorgio.



Il Mondiale di Formula 1 su Sky Sport 24



Come sempre, Sky Sport 24 camminerà al fianco dei 2 canali dedicati ai motori, Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP:

Notizie, collegamenti e aggiornamenti costanti dalle piste per una copertura completa, non solo nei weekend di gara, ma anche per tutta la settimana, con il coinvolgimento di talent e giornalisti.

Reparto Corse F1: condotto da Davide Camicioli, con Matteo Bobbi, Davide Valsecchi, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero in studio. Nelle settimane di F1, sarà in onda tutti i lunedì alle 14.30. Quando saranno in contemporanea i GP di moto e F1, andrà in onda il lunedì (stesso orario).

Confermata la Pit Walk del giovedì: ogni settimana di GP, in onda 12 minuti dal circuito per tutti gli aggiornamenti alla vigilia delle prove libere.

La F1 2020 su Skysport.it, app e social



Online su Skysport.it le statistiche ufficiali e le analisi di gara, con news in tempo reale e tantissimi video dalle piste di tutto il mondo. Inoltre, gli highlights nel post GP e tutti gli episodi più significativi e curiosi. Carlo Vanzini e Marc Gené risponderanno alle domande dei tifosi direttamente dalla cabina di commento. E durante le gare, sul sito e sull’App Sky Sport, riparte il live blog per vivere la gara anche in mobilità, con la cronaca multimediale in tempo reale, tutte le informazioni sui GP e sui protagonisti, oltre alle statistiche aggiornate minuto per minuto. E ancora, i blog di Federica Masolin, per un punto di vista femminile sui viaggi e sulle corse.Anche sui social l’interazione sarà al top grazie alla copertura live di tutti i GP garantita dai canali ufficiali di Sky Sport su Instagram, Facebook e Twitter (@SkySportF1 e @SkySportMotoGP), con format sempre più innovativi per ingaggiare le community. Ogni account fornirà in tempo reale tutti gli aggiornamenti. Inoltre, nel post gara, tramite l’hashtag #SkyMotori, sarà possibile connettersi e interagire con i protagonisti della squadra di Sky Sport F1 attraverso domande e curiosità.

Il programma del GP d'Australia su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Giovedì 12 marzo

Ore 6.00: conferenza stampa piloti

Notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo



Ore 1.45: Paddock Live

Ore 2.00: prove libere 1

Ore 3.30: Paddock Live



Venerdì 13 marzo

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 6.00: prove libere 2

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8.00: conferenza stampa Team



Sabato 14 marzo

Ore 3.45: Paddock Live

Ore 4.00: prove libere 3

Ore 5.00: Paddock Live

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 7.00: qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live



Domenica 15 marzo

Ore 4.30: Paddock Live gara

Ore 6.10: gara

Ore 8.10: Paddock Live

Ore 8.45: Paddock Live #SkyMotori