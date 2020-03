In Australia, dove domenica alle 6.10 si svolgerà il primo GP della stagione (diretta su Sky Sport F1, canale 207, online il racconto in tempo reale su skysport.it) è stata presentata la R.S.20 con cui Ricciardo e Ocon affronteranno la nuova stagione. Mostrata finalmente la livrea (nei test il team era sceso in pista con una monoposto completamente nera): rispetto al 2019 confermati i colori tradizionali, il giallo e lo stesso nero (che ricopre l’ala posteriore, novità legata al nuovo sponsor DP World, presente anche con il logo sull’ala anteriore)

