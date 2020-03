Tanti i messaggi sui social network dei piloti dopo la cancellazione della gara in Australia e i rinvii di Bahrain e Vietnam. Il coronavirus impone lo stop, ma il buon uomore non manca. E si attende la data per l'inizio della stagione: sarà a Baku? CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Le news di Formula 1 su Facebook Messenger ISCRIVITI

Non hanno fatto nemmeno in tempo a mettersi il casco e abbassare le visiere. Non hanno visto i semafori spegnersi ma il paddock svuotarsi. E anche i piloti hanno dovuto prendere coscienza che non avrebbero corso e che non lo faranno per po'. Sono questi i momenti in cui avremmo potuto e dovuto commentare i primi cronometri, la prima pole o il primo podio. Momenti, che come ha scritto invece Antonio Giovinazzi, diventano quelli del coraggio: di uno uno sport che corre a oltre 300 Km/h, ma che ha trovato il coraggio di fermarsi. Il coraggio di ognuno di noi nel saper aspettare, con impegno e responsabilità, che passi questo momento difficile.



Il pensiero di Antonio è il pensiero di tanti. Come quello di Lewis Hamilton, che era stato il primo già in conferenza giovedì a Melbourne a esortare la Formula 1 a guardare più in là, a guardare a quanto sta succedendo nel mondo. Concetti rielaborati e sottolineati sui social, senza troppi giri di parole. Sperano ovviamente tutti di tornare in macchina il prima possibile.

Il prima possibile ma con la consapevolezza che adesso la gara si sta correndo su altre piste e per cose più importanti, la salute di tutti. Come hanno scritto Charles Leclerc, Daniel Ricciardo e anche Nicholas Latifi, lui, unico rookie della stagione, che aspettava la sua prima gara ufficiale.