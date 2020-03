2/16

ASPETTANDO IL VIA - Questa è l'ultima nata in casa Ferrari: è la SF1000 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. L'abbiamo vista in pista a Barcellona per i test, mentre per il via del campionato 2020 c'è ancora da attendere un po' a causa dei rinvii per l'epidemia di coronavirus. E' la monoposto con cui team e tifosi sperano di tornare a vincere. Ma, vada come vada, resta uno dei simboli più rappresentativi dell'Italia in ogni angolo del mondo.