La Scuderia fondata dal "Drake" Enzo Ferrari è la più longeva nel Mondiale di Formula 1. Aspettando il nuovo gioiello per la stagione 2020, modelli, numeri e dettagli dal 1950 al 2019. La presentazione della prossima Rossa è in programma l'11 febbraio, poi sarà la volta dei test del Montmeló (19-20-21 febbraio e 26-27-28 febbraio): tutto da vivere in diretta tv su Sky Sport F1 e sul web con il liveblog di Skysport.it



Statistiche a cura di Michele Merlino