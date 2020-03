Per i ruota a ruota, quelli veri, bisognerà avere ancora un po' di pazienza. Ma avremo modo e tempo di viverne ancora, soprattutto se di mezzo ci sarà Max Verstappen.

In attesa ci si sposta dalle monoposto e dalle piste vere a quelle virtuali, dove in questi momenti inusuali e casalinghi anche i piloti trovano rifugio per vivere come sono abituati a vivere di solito: in competizione.



Le occasioni non mancano e non mancheranno, e così, uno dei primi ad aver sostituito il Gran Premio d'Australia è stato proprio Verstappen che si è dato appuntamento virtualmente al Nurburgring con altri 29 piloti alla Race All-Star Esport Battle. Insieme all'olandese anche Juan Pablo Montoya e suo figlio Sebastian, Simon Pagenaud, ultimo vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, il leader del campionato di Formula E Antonio Felix Da Costa. Insieme a chi, dunque, con giochi e simulatori ci vive.



Abituato al carico della sua Red Bull, Verstappen nella qualifica finale ha un po' sofferto. Nono, a un secondo dal poleman, non è riuscito a stare fuori da guai in partenza. Ha dovuto ricostruire la sua gara due volte dopo due testacoda. Ma lo spettacolo lo ha regalato anche qui, nella sua rimonta, nemmeno troppo virtualmente ruota a ruota e con grandi sorpassi che lo hanno riportato fino all'undicesima posizione. Là davanti un imprendibile Jernej Simoncic, che ha giocato d'esperienza.



Sono mancate le dichiarazioni di fine gara, ma conoscendolo sarebbero state stringate e piene di disappunto. Perchè alla fine una gara è una gara, anche se solo virtuale.