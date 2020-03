Come misura per contrastare il Covid-19, la Ferrari ha deciso di sospendere l'attività produttiva e anche quella della Gestione Sportiva. Il CEO Camilleri: "Una misura nel rispetto delle donne e degli uomini che lavorano per noi. Ferrari ha a cuore naturalmente anche i propri clienti e i propri fan, e per loro ci faremo trovare pronti a una grande ripartenza"

LA FERRARI SI FERMA PER DUE SETTIMANE