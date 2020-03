A seguito del caso di positività al Covid-19 nel team McLaren, FIA e Formula 1 hanno deciso di non far disputare il Gran Premio d'Australia. Dopo la Cina, salta il debutto stagionale e ora ci sono dubbi (e ipotesi) anche su Bahrain e Vietnam. Negativi i tamponi effettuati su due membri della Haas



Il Gran Premio d'Australia è cancellato. FIA e Formula 1 hanno ufficializzato lo stop alla prima gara del Mondiale 2020 a seguito sei timori legati alla diffusione del coronavirus e della positività di un meccanico della McLaren accertata a Melbourne nella giornata di giovedì. Una situazione che aveva indotto la scuderia di Woking a rinunciare alla gara. Niente Australia, dunque, con un calendario che cambia ulteriormente dopo il rinvio della gara in Cina a data da destinarsi. A questo punto, però, l'inizio del Mondiale resta un punto interrogativo al di là di Melbourne, dato che Liberty Media, proprietaria della F1, sta valutando la situazione sia in Bahrain che in Vietnam.

Dopo la notizia dei casi sospetti sia nel team Haas che in McLaren, nella tarda mattinata del 12 marzo è arrivata la conferma della positività al Covid-19 per un membro della squadra britannica. Come detto, la McLaren ha subito comunicato di rinunciare a partecipare alla gara dell'Albert Park. Per la Haas, invece, negativi i due del team sottoposti a tampone. Successivamente, sull'accout Twitter @F1 Media, è stato pubblicato questo messaggio: ". "A seguito della positività (al Covid-19, ndr) di un membro del team McLaren, FIA e Formula 1 ​​sono in contatto per le loro decisioni e si coordinano con tutte le autorità competenti sui passi successivi. La nostra priorità è la sicurezza di tifosi, squadre e tutto il personale in gara". Poi la scelta ufficiale di bloccare il weekend. La riunione con il ministro di Victoria Ad anticipare la decisione di sospendere la gara dell'Albert Park, una riunione dei team principal F1 insieme a FIA, ministro della salute di Victoria e Andrew Westacott, responsabile dell'Australian Grand Prix Corporation.