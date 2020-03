Le corse, la passione, la salute

“Cari fan del Motorsport, tutti amiamo le corse. A prescindere dai colori che tifiamo – rosso o argento, rosa o giallo, arancio o blu – quello che ci unisce è la passione per le corse. Strano pensare che la nuova stagione, dopo mesi senza F1 per la paua invenrale, era quasi cominciata dopo mesi di duro lavoro. Questo ci fa dispiacere Dopo tutto, ognuno di noi vuole tornare a sentire il rombo dei motori, vedere queste auto andare al limite, guardare i migliori piloti lottare ruota a ruota in pista. Le corse sono intrattenimento e noi le prendiamo davvero seriamente perché le amiamo. Ma nella situazione che stiamo vivendo questo non è così fondamentale. Lo è la salute e il benessere dei tifosi, dei membri delle squadre e della società tutta".

"Il nostro compito"

"In quanto team e sport dobbiamo fare di tutto per mettere al sicuro e contrastare la diffusione del virus. Supportiamo a pieno la decisione presa ieri e continueremo a lavorare con FIA, F1, i promotori locali e gli altri team per trovare delle soluzioni per lo sport nei prossimi mesi. A marzo e aprile, le fabbriche di tutti i team saranno chiuse per un periodo di tre settimane. Anticipata la pausa estiva, alcuni fine settimana di agosto potranno essere usati per disputare le gare rinviate e speriamo possano essere ricche di azione. Ovviamente, noi ci assicureremo del benessere dei nostri colleghi durante quelle settimane impegnative".

"Lo sport può unire"

"Lo sport non è solo in grado di intrattenerci, ma anche di unirci - prosegue Wolff - Molti di noi hanno incredibili ricordi di gare viste in tv oppure nei circuiti con famiglie o amici. In queste settimane, saremo uniti restando lontani, ognuno nelle proprie case e lontani dal pubblico; non con degli incontri di persona, ma con delle videochiamate o via social. Nelle prossime settimane o mesi, dovremo adattarci a nuove sfide, ma le approcceremo con la stessa energia e determinazione che impieghiamo in pista. Non resteremo in silenzio, vi abbracciamo e utilizzeremo i nostri mezzi per essere una voce positiva della community della F1. A voi, ai nostri fans, ai nostri compagni di squadra, partner e rivali, è lavorando come una squadra che supereremo queste sfide".

L'appello

Per favore, restate al sicuro, seguite i consigli degli esperti e assicuratevi di mantenere le giuste distanze, lavate le mani come raccomandato".