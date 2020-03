Cancellata la gara in Australia, rinviate quelle in Cina , Bahrain e Vietnam: slitta l'inzio della stagione e cambia la geografia del Mondiale 2020. Qui la mappa che, gran premio per gran premio, mostra l'evolversi della situazione a causa del coronavirus

L'emergenza coronavirus ha inevitabilmente avuto (e avrà ancora) un impatto anche sullo sport. La Formula 1 non è certo un'eccezione e, nonostante il tentativo di correre, la prima gara della stagione a Melbourne è stata cancellata; la diffusione del Covid-19, che aveva già imposto il rinvio a data da destinarsi del GP della Cina, ha determinato lo slittamento anche della seconda e della terza gara in programma nel calendario 2020, ovvero Bahrain e Vietnam. Il mondiale dovrebbe cominciare a maggio, ma quale sarà effettivamente il circuito dove scatterà il Mondiale di F1? Olanda, Monaco e Baku tre ipotesi delle quali parla radio paddock, ma nulla è stato ancora definito. Qui la MAPPA per seguire, gran premio per gran premio, l'evolversi della situazione.