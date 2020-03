Mondiale fermo, ma non proprio. La F1 scende in pista in Bahrain, una delle gare rinviate a causa dell'emergenza sanitare, per un Gran Premio virtuale al quale parteciperanno piloti ma anche "ospiti" d'eccezione. La gara è in programma domenica 22 marzo e sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207) con il commento di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi

Alla fine si parte. Senza la vera sabbia del Bahrain a sporcare la pista e senza il rumore dei motori. Ma si parte, almeno virtualmente. Sullo stesso circuito dove si sarebbe corsa, questo fine settimana, la seconda gara della stagione, per ora rimandata a causa del coronavirus. Sarà così, per tutti i prossimi gran premi che sono stati rimandati o che saranno rimandati. Per tornare a parlare di normalità e appuntamenti in un momento così particolare della vita di tutti.

La puntata zero organizzata dal pilota della Formula E Jean-Eric Vergne, ex Toro Rosso, domenica scorsa è piaciuta. A chi l'ha seguita, ma soprattutto a chi ha deciso di parteciparvi, come il pilota della McLaren Lando Norris,che ha regalato spettacolo anche lì fin dalla partenza. Un modo, per i piloti, di tenersi non solo impegnati ma anche allenati, nelle reazioni, sorpassi e competizione. Insomma, aria per loro.

Il GP del Bahrein virtuale vedrà quindi una gara di 28 giri, un'ora e mezza circa, in cui non solo Norris, che tornerà a schierarsi in griglia, ma anche Nicholas Latifi, con la Williams, il gioiello della Ferrari Driver Academy Robert Shwartzman, che quest'anno correrà in Formula 2, si misureranno contro chi di solito è più avezzo ad altri mezzi, come Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e chi invece sui simulatori ci vive. Sono comunque i team ufficiali a correre e ad aver scelto chi, virtualmente, li deve rappresentare.

Sarà quindi gara vera e lo sarà anche su Sky Sport F1, finalmente. Per i veri punti iridati bisognerà aspettare ancora un po', ma per ora... stiamo in casa e divertiamoci.

LA PROGRAMMAZIONE DU SKY SPORT F1 - BAHRAIN VIRTUAL GP