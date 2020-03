Guan Zhou, ex Academy Ferrari, attualmente impegnato come Tester Renault e pilota di F2, ha vinto il Gran Premio virtuale di F1 del Bahrain: una notizia, visto che è riuscito a battere piloti come Hulkenberg e Gutierrez, ma parlando della gara va dato merito anche a Lando Norris. Niente podio, il britannico si è dovuto accontentare del quinto posto, ma è stato capace di divertire il pubblico con uno dei momenti clou, di sicuro il più divertente. Siamo al termine delle qualifiche: Norris chiude in fondo in ultima posizione. Cosa fare, per preparare la migliore strategia in vista del semaforo verde? Semplice: chiamare un collega, magari Max Verstappen. La telefonata tra i due finisce online in diretta. Norris è subito sincero: "Parto ultimo", Max risponde incredulo: "Sei serio? Davvero?" e a questo punto, dopo aver incassato una risata, Norris va dritto al punto: "Ti ho chiamato per chiederti un consiglio, visto che nelle qualifiche sono andato male, ho bisogno di capire come rimontare". Verstappen la butta sul ridere: "La cosa migliore che puoi fare è spegnere il pc! Pensandoci bene ti suggerisco di non frenare in curva-1, di centrare tutti gli avversari, di correre un giro in controsenso e infine di sbattere contro il muretto dei box...". Fortunatamente Norris non lo prende sul serio e termina la gara nella top five, un buon risultato visto come si erano messe le cose al termine delle qualifiche...