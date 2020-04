Formula 1, il GP d'Australia virtuale in diretta live

Benvenuti al secondo GP virtuale della stagione! Ovunque voi siate, preparatevi a una serata di puro divertimento su Sky Sport F1 e con noi. Sul canale 207 la diretta tv della gara virtuale in Australia, mentre qui vi racconteremo tutto in tempo reale. La stagione reale non è mai cominciata, ma senza F1 non riusciamo proprio a stare. Di seguito, intanto, regole, partecipanti e curiosità della serata. Il via alle 21!