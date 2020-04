L'emergenza sanitaria ci obbliga, a ragione, a stare tutti in casa. Non per questo, però, dobbiamo mettere da parte le nostre passioni, Formula 1 compresa. Sarà per questo che la Mercedes si è inventata "Build your own driver", costruisci il tuo pilota. Di fatto Lewis Hamilton diventa un cartonato, i cui pezzi sono da rimettere assieme in un puzzle 3D. Ovviamente è possibile fare la stessa cosa con Valtteri Bottas, cercando sugli account social del team le "prime istruzioni" per il gioco. E se qualcuno provasse a mescolare i tasselli per creare 'Valtteri Hamilton'?