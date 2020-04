Se avete perso il primo appuntamento, ora non avete più scuse: domenica torna la F1 virtuale su Sky con la diretta del GP d'Australia. E sarà un appuntamento doppio su Sky Sport F1 (canele 207): alle 21, con la telecronaca di Carlo Vanzii e Matteo Bobbi, l piloti del Mondiale si accomoderanno al simulaltore. Alle 22,30, invece, toccherà anche ai più forti piloti eSports pro scendere in pista

La Formula 1 torna virtualmente in pista grazie agli eSports: domenica 5 aprile, dalle 21 su Sky Sport F1 (canale 207) in onda il secondo Gran Premio virtuale della stagione, stavolta a Melbourne, in Australia. Anche in questa occasione, al simulatore si alterneranno veri piloti di Formula 1 e alcune stelle dello sport, tutti dalle proprie abitazioni. Su Sky Sport F1 sarà possibile vedere l’intero evento commentato in italiano con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. A seguire, alle 22.30, un secondo GP virtuale con i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Prossimi appuntamenti in onda sempre su Sky Sport F1 il 19 aprile, il 3 e il 10 maggio.



IL PROGRAMMA SU SKY SPORT F1