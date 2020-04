Bernie Ecclestone diventerà padre per la quarta volta a 89 anni. L'ex patron della Formula 1 ha infatti ufficializzato la nascita del quartogenito nel prossimo luglio dalla moglie brasiliana Fabiana Losi, 44 anni, sposata nel 2012. Come confermato in un'intervista rilasciata al quotidiano svizzero 'Blick', Ecclestone è al settimo cielo per il lieto evento: "Finalmente avrò un maschio - ha spiegato -. Siamo molto felici della notizia, l'unica speranza è che nasca sano. Dopo che ho terminato la mia esperienza in F1, io e Fabiana abbiamo avuto il tempo di allenarci.... Se diventerà un pilota? Spero non vorrà entrare nel mondo del circus!". Ecclestone è il presidente onorario della Formula 1 dal 2017, dopo aver ceduto a Liberty Media la sua quota: il suo patrimonio al momento è stimato oltre 3 miliardi di euro, che gli consentono di vivere un 'buen ritiro' in Brasile, dove possiede una fattoria e una piantagione di caffè insieme alla moglie. Ecclestone è già padre di tre figlie. La prima moglie Ivy Bamford ha dato i natali a Deborah, oggi 65enne, che ha reso Bernie bisnonno. In seguito l'ex patron della Formula 1 ha avuto Tamara (35 anni), e Petra (31), entrambe nate dal matrimonio con Slavica Radic.