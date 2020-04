Il bomber della Lazio in diretta prima della partenza del GP virtuale d'Australia: "La prossima volta magari proverò ad esserci, ma non sono ancora attrezzato. Ho fatto un 1:20 basso nelle qualifiche dell'Albert Park". La sua passione per la F1: "Sin da piccolo, sono cresciuto nell'era Schumacher e mi piace Leclerc. Ma tifo anche Giovinazzi". Per un'ipotetico 4-4-2, ecco chi schiererebbe: "Vettel è un 5 volte campione del mondo. Scelgo loro due e io vado in panchina". Parolo: "Sarà virtuale, ma seguitela perché la F1 virtuale è vicina alla realtà. Io e Immobile? Non ci siamo ancora sfidati, ma siamo entrambi grandi appassionati"

